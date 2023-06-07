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إصابة 3 أشخاص فى حريق اندلع داخل شقة ببنى سويف

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:09 ص
إصابة 3 أشخاص فى حريق اندلع داخل شقة ببنى سويف الحماية المدنية - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء باختناق إثر حريق اندلع داخل شقة بمساكن بياض العرب شرق النيل بمدينة بنى سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة بمساكن بياض العرب بمنطقة شرق النيل ببنى سويف.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة.
 
فيما نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من  محمد عبد الخالق محمد 50  سنة بياض العرب، يوسف محمد احمد 20 سنة بياض العرب، محمد شريف ممدوح 25 سنة مصابين باختناق ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 
 
 
 


 

 


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