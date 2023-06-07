إصابة 3 أشخاص فى حادثى انقلاب سيارة ملاكى وموتوسيكل بمركز قوص

قنا - صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادثتين متفرقتين لانقلاب ملاكي وموتوسيكل بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، والكيلو 67 بطريق سفاجا-قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 3 أشخاص، في حادثتين متفرقتين لانقلاب ملاكي عند الكيلو 67 بطريق سفاجا-قنا، وموتوسيكل بقرية الخرانقة التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى مستشفى قوص وقنا الجامعى لتلقى العلاج.