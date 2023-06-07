إزالة 31 حالة تعد بمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، منذ بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، اليوم الأربعاء، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراض أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 1600 متر مربع، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء.

كما تمت إزالة 25 حالة تعدٍّ على أراض بولاية الزراعة على مساحة 23 قيراطا، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وعلى الفور تمت إزالة كافة الحالات السابق ذكرها، وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.