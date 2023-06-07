أوكرانيا: مازلنا لم نبدأ الهجوم المضاد بعد

قال مسؤول أمني أوكراني كبير، الأربعاء، إن بلاده لم تشن بعد هجوماً مضاداً مخططاً لاستعادة أراض تحتلها روسيا، موضحاً أن بداية الهجوم ستكون واضحة للجميع عندما تحدث.



ونفى أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات مسؤولين روس قالوا فيها إن الهجوم المضاد بدأ بالفعل.



وقال دانيلوف: "كل هذا ليس صحيحاً.. عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره.. حين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسيرونه".



وأضاف أن المسؤولين الروس جانبهم الصواب عندما اعتقدوا أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.



وتأمل كييف أن يمثل الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لحظة فارقة في الحرب، وتريد استعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي تحتلها روسيا.