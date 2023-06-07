أمن الجيزة يعثر على جثة مجهولة في ترعة المريوطية بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص مجهول الهوية ملقاة في ترعة المريوطية بكرداسة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بترعة المريوطية في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص مجهول الهوية، وعقب انتشالها تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.