أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. البنات يكتسحن الأولاد.. صورة

القليوبية - إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، حيث جاءت القائمة وشملت 17 أول على مستوى المحافظة ممن حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع الفصلين الدراسي "الأول والثانى"، وأظهرت النتائج اكتساح الطالبات البنات للأولاد فى قائمة الأوائل، حيث حصلت 13 طالبة على الدرجات النهائية، فيما حصل 4 طلاب فقط على الدرجات النهائية.

وكشفت قائمة الأوائل تصدر إدارة بنها التعليمية قائمة الأوائل بـ8 طلاب، وجاءت في المركز الثانى إدارة الخصوص التعليمية بـ 4 طلاب، وجاءت بالمركز الثالث إدارة طوخ التعليمية بطالبين، وجاءت بالمركز الرابع إدارات "العبور وقليوب وشبين القناطر" بطالب عن كل إدارة، فيما خرجت من المنافسة كلا من إدارات "شبرا الخيمة شرق، وشبرا الخيمة غرب، والقناطر الخيرية، وقها، وكفر شكر، والخانكة".

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.