وزير الزراعة يغادر إلى كمبالا للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل القاهرة متجهًا إلى العاصمة الأوغندية كمبالا يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023 فى أوغندا.
وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة لبحث آفاق التعاون المشترك فى الأنشطة الزراعى المختلفة.
الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.
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