اليوم السابع
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وزير الزراعة يغادر إلى كمبالا للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:53 م
وزير الزراعة يغادر إلى كمبالا للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل ‏القاهرة متجهًا إلى العاصمة الأوغندية كمبالا  يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023 فى أوغندا.
 
وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل  يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك فى الأنشطة الزراعى المختلفة.
 
الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.

الزراعة

وزير الزراعة

اوغندا

مرصد الصحراء والساحل



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