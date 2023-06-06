وزارة العمل: دورات تدريب مهنى مجانية للشباب بالجيزة.. وأخرى للفتيات بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

بدأت مديرية العمل ب محافظة الجيزة فى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة بمركز تدريب مهنى بولاق الدكرور بالجيزة على مهن الكهرباء والتحكم الالى، والسباكة الصحية، والتبريد والتكييف وذلك فى إطار المشروع المشترك المنفذ بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون للانمائى "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة الأيدي العاملة THAMM، وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.

وأوضح محمد طه مدير مديرية العمل بالجيزة في تقريره للوزارة، ان مشروع من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة THAMM والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الأنمائى GIZ، هو برنامج تعاون دولى، يتعلق بالأبعاد الفنية (أطر الحوكمة والاعتراف بالمهارات والتأهيل والبيانات الإحصائية وأنظمة المعلومات) والمستفيدين النهائيين (دمج العمال الأجانب فى أسواق العمل ومساعدة العمال الوطنيين الذين يبحثون عن عمل في الخارج)، ويعتمد البرنامج على تجارب المؤسسات المنفذة في شمال إفريقيا وخارجها من أجل تعزيز الهجرة والتنقل ذات المنفعة المتبادلة لبلدان شمال إفريقيا، ويغطي ثلاث دول هي: مصر والمغرب وتونس وهو برنامج شامل ومفتوح بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة الإقليمية الفرعية التي ستتم دعوتها إلى هذا المؤتمر الإقليمى.

وأضاف مدير المديرية ان البرنامج يتواءم مع أطر السياسات الحالية على المستويات العالمية وأهداف التنمية المستدامة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة النظامية، والمستويات الإقليمية، وخطة عمل إطار سياسة الهجرة للاتحاد الأفريقي 2018-2030، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية على النحو المحدد من خلال سلسلة من المشاورات الأولية وورش العمل الوطنية التي تعقد مع أصحاب المصلحة الوطنيين ذوى الصلة والتي أجريت في مرحلة الإعداد، كما يساهم البرنامج فى الهدف (3) "تحسين إدارة الهجرة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد" للصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ من أجل أفريقيا وعلى وجه الخصوص فى الإجراء الثانى ذى الأولوية وهو النهوض بالهجرة القانونية المفيدة للطرفين والتنقل المتعلق بالإطار التشغيلى لنافذة شمال أفريقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية من خلال التسجيل لمراكز التدريب المهنى الثابتة او إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة على التخصصات والمهن المطلوبة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، كما يتم متابعة الدورات تنفيذها من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة وتحت اشراف محمد الكيلانى مدير عام مراكز التدريب المهنى بالجيزة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد برئاسة أحمد حسين طليب، دورات تدريبية مجانية على مهنة الطباعة على المنسوجات الأوانى الفخارية للفتيات، بمركز التدريب المهنى بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة (مهنتك مستقبلك) التى أطلقتها الوزارة بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وضمن مبادرة "هن قادرات" التى يتم تنفيذها لتمكين المرأة اقتصادياً وتدريبها على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوضح احمد طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع تم متابعة تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الدورات المجانية تتم تحت إشراف ومتابعة المديرية ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وباشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، كما انه يمكن للشباب الحصول على تلك الدورات من خلال التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة للحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة او بدون مؤهل.