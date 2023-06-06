نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023.. تعرف على موعد ظهورها

أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن العمل بالرصد والمراجعة الكاملة لنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، تتم على قدم وساق من أجل الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن .

وأكد الفولى في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه من المقرر أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل على أقصى تقدير، مؤكدا أن سبب التأخير في إعلانها هو العمل على المراجعة الكاملة للرصد والدرجات وغيرها من أعمال الكنترول حتى لا يكون هناك أى أخطاء .

وأضاف الفولى أن العاملين فى الكنترول يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، مشددا على العاملين بكنترول الشهادة الاعدادية على التدقيق فى المراجعة وعملية رصد الدرجات حتى يحصل على طالب حقه.

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى والتى من المتوقع أن تكون منتصف الأسبوع القادم.





الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسى الحالى ، والتى أنطلقت الخميس 18 مايو، مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.