اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023.. تعرف على موعد ظهورها

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:27 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023.. تعرف على موعد ظهورها محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن العمل بالرصد والمراجعة الكاملة لنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، تتم على قدم وساق من أجل الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن .

وأكد الفولى في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " أنه من المقرر أن يتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل على أقصى تقدير، مؤكدا أن سبب التأخير في إعلانها هو العمل على المراجعة الكاملة للرصد والدرجات وغيرها من أعمال الكنترول حتى لا يكون هناك أى أخطاء .

 وأضاف الفولى أن العاملين فى الكنترول يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية، مشددا على العاملين بكنترول الشهادة الاعدادية على التدقيق فى المراجعة وعملية رصد الدرجات حتى يحصل على طالب حقه.

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى والتى من المتوقع أن تكون منتصف الأسبوع القادم.


الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023
الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023
وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد اكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية دور أول مايو للعام الدراسى الحالى ، والتى أنطلقت الخميس 18 مايو، مشددا على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة ، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام .

وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.

يذكر أنت 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة المنوفية قد أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 داخل 399 لجنة ، جاء ذلك بمتابعة غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية  لتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بأعمال الامتحانات فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقا للضوابط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة ، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس ، كما تم  التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

 


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نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

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