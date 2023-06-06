مركز ذوى الاحتياجات بالوادى الجديد ينظم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة

أعلن مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الوادي الجديد، عن استضافة المراجعات النهائية في المواد الدراسية المختلفة التي يقدمها نُخبة من المعلمين بحضور عدد كبير من الطلاب، بالتزامن مع قرب امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، وذلك بُناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتكثيف المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، حيث يتم عقد محاضرات مكثفة لطلاب الثانوية العامة بمقر قاعات المركز بحضور كبير من الطلاب والطالبات بمرحلة الشهادة الثانوية العامة.

وفى سياق متصل باشرت غرفة العمليات المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ،أعمالها فى متابعة إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية مع تواصل لحظى ومستمر عبر الفيديو كونفرانس مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وكذلك انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية إلى لجان الإمتحانات وانتظامها بكل دقة وانضباط دون أى مشكلات أو عوائق.