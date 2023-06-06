محافظ الوادي الجديد يتفقد مجمع تمور المحافظة استعدادًا لموسم التمور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، مجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين، حيث اطمأن على جاهزية المصنع لاستقبال موسم التمور، وخطة التشغيل والتصنيع وزيادة الطاقة التخزينية بوحدات الحفظ والتخزين التي تم إنشائها، كما تفقد وحدة تصنيع شكائر حفظ التمور الملحقة بالمجمع، موجهًا بزيادة عدد ماكينات التصنيع لتغطية احتياجات المزارعين والمنتجين. مشيرًا إلى أن خطة تسويق المنتج نجحت في الموسم الماضي في التعاقد مع عدد من الدول الأوروبية و الآسيوية؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكانت المحافظة أعلنت الموسم الماضي، عن تعاقد مجمع التمور بمدينة الخارجة مع روسيا وكندا والمغرب؛ لتصدير المُنتَج وتوفير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي بها، كما جرى البدء في تنفيذ وحدة تصنيع للتمور بمركز باريس وتشغيل الوحدات التخزينية البالغ عددها 15 وحدة في حفظ المحصول بالمركز وتوفير فرص عمل لأبنائه.

ويعتبر مجمع التمور الحكومى هو الأكبر على مستوى المحافظة والذي أنشأ تحت اسم مصنع البلح والمنتجات الزراعية، بهدف تنمية المحصول الرئيسي للمحافظة، وتغير اسمه إلى مجمع تمور الوادي الجديد بعد إدخال صناعات جديدة، ومقره مدينة الخارجة نهاية امتداد شارع جمال عبد الناصر على مساحـة حوالي (14 فدانًا) بما يعادل (60000 م2)، وأصبح أكبر مصنع لتصدير المنتجات خارج البلاد، وتبلغ الطاقة التخزينية للمصنع (2200 طن) ويضم المجمع حوالي 70 عاملا موسميا ودائم، وجرى تنفيذ أعمال تطوير للمجمع في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين (جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي) ومحافظة الوادي الجديد عام 2017 برعاية وزارة التجارة والصناعة بشأن تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد والنهوض بصناعة التمور بالمحافظة وزيادة الإنتاجية وتطوير عملية التصنيع.