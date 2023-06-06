محافظ أسوان يقدم واجب العزاء فى القمص مرقس تواضروس

أسوان- صلاح المسن

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واجب العزاء فى القمص مرقس تواضروس كاهن كنيسة السيدة العذارء مريم بأسوان بقاعة المناسبات بالكنيسة بعباس فريد، والذى وافته المنية عن عمر 74 سنة، وذلك بحضور نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان، وقساوسة وكهنة كاتدرائية وكنائس الأقباط الأرثوذكس، وأسرة الفقيد، وأيضا الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأوقاف والأزهر الشريف، ومقدمى واجب العزاء من قيادات وفئات وأطياف المجتمع الأسوانى.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن الفقيد الراحل كان محبًا للجميع وله دوره الوطنى فى نشر روح المحبة والتسامح وعدم الفرقة بإعتباره نموذجًا للوطنية المخلصة ورمزًا من رموز الوطن المخلصين لعب دورهًا هامًا فى تفعيل دور الكنيسة الأرثوذكسية بأسوان من خلال مشاركته المجتمعية الجادة فى مختلف المناسبات والأحداث لما كان يمتلكه من دماثة الخلق، ومواقفه الحكيمة التى كان ينحاز فيها دائمًا للوطن.

لافتًا إلى أننا جميعًا شركاء فى خدمة الوطن، وتجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتى تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض حيث نتشارك فيها سويًا الأفراح والأحزان كنسيج واحد.