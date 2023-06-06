علاج 515 حالة رمد ضمن قوافل اللجنة الطبية العليا لمجلس الوزراء بالوادى الجديد.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد ختام أعمال قافلة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أعمال اليوم الأول لها بقرية عثمان بن عفان التابعة لمركز الفرافرة، بتوقيع الكشف الطبي على 515 حالة رمد، وتشخيص احتياج 45 حالة لعمليات جراحية، ومن المقرر أن تستكمل القافلة عملها غدا الأربعاء 7 يونيو بقرية اللواء صبيح بالفرافرة، حيث تنفذ القافلة أعمالها خلال الفترة من 6 حتى 8 يونيو 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد.

وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن أماكن تواجد القافلة خلال أيام عمل القافلة ستكون غدا الأربعاء 7 يونيو بقرية اللواء صبيح (كشف ) ويوم الخميس الموافق 8 يونيو بمستشفى الفرافرة المركزي (عمليات)، مشيرًا إلى أن الكشف والحجز بأسبقية الحضور.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على أنه يجرى التنسيق مع مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية، وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة.