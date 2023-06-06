اليوم السابع
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:52 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.137 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 17491 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3234 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21016 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 7322 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5221 نقطة.

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