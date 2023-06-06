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شروط الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023.. التفاصيل

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:46 ص
شروط الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023.. التفاصيل امتحانات طلاب الثانوية العامة - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأت صباح اليوم الثلاثاء، لجان الإدارات التعليمية استقبال اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وحددت الوزارة عدة شروط لمن تقبل منهم الاعتذارات كالتالى:
 
- المرض مع تقديم قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون به يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.
 
- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.
 
- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.
 
- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.
 
- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.
 
- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.
 
- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.
 
- ندب لأعمال امتحانات أخرى.
 
- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.
 
- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.
 
- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.
 
- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.
 
- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.
 
- الحصول على إجازة بدون مرتب.
 
وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول اى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.
 

التربية والتعليم

تسليم خطابات الندب للمشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر

اعتذارات المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2023



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