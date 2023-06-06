رئيس التنمية الصناعية: التحول للاقتصاد الأخضر ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الصناعة

كتب إسلام سعيد

شارك المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نائبا عن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم بمؤتمر المناطق الصناعية المستدامة SIAفي دورته العاشرة والذي نظمته كل من منظمة التعاون الالمانية GIZ والبنك الدولى ومنظمة اليونيدو.

ويهدف هذا المؤتمر إلى خلق منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات والتطوير المستقبلي لـلمناطق الصناعية المستدامة.

وخلال كلمته التى القاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة اشار عبد الكريم الى اهمية المؤتمر والذي نفخر بان تحتضته مصر للمرة الثانية حيث يعد بمثابة منصة دولية لتبادل المعرفة حول التنمية الصناعية المستدامة للمناطق الصناعية واستعراض الخبرات من كافة انحاء العالم، مثمنا جهود كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة اليونيدو في تنظيم هذا الحدث الكبير لما له من آثار عظيمة على التنمية الصناعية المصرية والاستثمار، ويعكس حرص كافة الجهات المشاركة على تضافر الجهودلتبني رؤية موحدة نحو الارتقاء بنظم وأساليب إدارة المناطق الصناعية وفق احدث التكنولوجيات والمعايير المعاصرة.

ويرتكز مفهوم المناطق الصناعية المستدامة SIA على نهج تنموى مستدام عبر تحسين الأداء التنظيمي للمناطق الصناعية، ويعد فرصة كبيرة لتبنى العديد من الآليات والتقنيات المعاصرة التي تهدف إلى إدارة المناطق الصناعية بشكل فعال مع تحقيق التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بها، موضحا أن ذلك يتزامن مع ما تنتهجه مصر حالياً من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والدولي في المناطق الصناعية، والسياسات التي تنتهجها مصر في إطار التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تبادل الخبرات، ورفع التنافسية وتحقيق معدلات أعلى من المرونة الاقتصادية بالمنطقة بهدف رفع معدلات النمو الصناعي، وخلق فرص عمل ملائمة، وبناء قطاع خاص مزدهر.

وكشف عبد الكريم أن من الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي ضمن مجموعة من الشراكات الحالية لوزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية مع شركائنا الدوليين جى آى زد، والبنك الدولي، واليونيدو، حيث يتم التعاون معهم أيضاً في هذه الفترة لإعداد الاستراتيجية الوطنيه للتنميه الصناعية وتعزيز التجارة والتى ياتى في مقدمة محاور تلك الاستراتيجية التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز المناطق الصناعية لهذا الحول للمساهمة في الحلول للحد من تغير المناخ، مؤكدا أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الملائم وتبني آليات وسياسات تواجه التحديات وتساعد في إبتكار فرص اقتصادية جديدة بما يحقق مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر الهام على ارض الواقع.

وشارك في الجلسة الافتتاحية السيد يان نويثر الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والسيد ألكسيس بيلو رئيس قسم التنمية الاقتصادية سفارة ألمانيا، وكريستيان سوزان مسؤول التنمية الصناعية "اليونيدو والنمسا"، إلفيرا كانيشاى رئيس مشروع شراكات العمل وترويج الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر (GIZ مصر) .