اليوم السابع
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جامعة عين شمس تنعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:09 ص
جامعة عين شمس تنعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق جامعه عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تقدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة عين شمس بخالص التعازي والمواساة في وفاة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الاسبق وعميد كلية الطب الأسبق.
 
وكان الدكتور أحمد عماد ، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، قد توفي أمس، بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.
 
 
 
 

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