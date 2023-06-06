بروتوكول بين القومى للبحوث وجامعة الأزهر للتعاون بالمجالات الأكاديمية والمهنية

كتب محمد صبحى

وقع الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيس المركز القومى للبحوث للشئون العلمية والبحثية، والدكتورة مها غازى سليمان عميد كليه العلوم جامعة الأزهر بروتوكول تعاون للعمل على إبرام اتفاقية تبادل وتعاون علمى وثقافى بين الجانبين وذلك بحضور الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث.

جاء ذلك من منطلق حرص كلاً منهما على التعاون وتبادل الخبرات والأستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة فيمجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمعوالبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثيةمشتركة بين الجانبين.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندواتوالمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقلالتكنولوجيا بين الطرفين.

جدير بالذكر أن البرتوكول يهدف ايضاً الى تحديد التعاون فى الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيحالاستفادة من التمويل المحلى والدولى، وأنشطة نقل التكنولوجيا بين الكليه، والمركز من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

كما يجوز لأعضاء هيئة التدريس بالكليه والمركز المشاركة فى الأبحاث والأنشطة العلمية والتطبيقية، وخاصة فى المجالات ذات الأولوية الإستراتيجية للدولة بعد موافقة الطرفين.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح معوض، نائب رئيسالمركز القومى للبحوث للشئون العلميه والبحثيه، الى أنمجالات التعاون بين الطرفين تشمل ايضا تبادل الطلابواعضاء هيئة التدريس والخبراء، في التعليم والتدريب فىالمراحل الدراسية وورش العمل وتنظيم الندوات والمؤتمرات.

فيما أكدت الدكتوره مها غازى ، عميد كليه العلوم، أن نطاق التعاون وفقا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالاتالبحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيره إلي أن جامعة الأزهر تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث .

حضر التوقيع كل من الدكتورة سامية أبو فرحه وكيل كلية العلوم بجامعة الازهر ودكتورة مروة السباعى منسقاً عن الكليه.

ومن جانب المركز القومى للبحوث الدكتور شريف زينالعابدين عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية والدكتورة جوسلين يحيى صليب عميد معهد بحوث الصناعات الكيماوية ودكتورة الاء هيكل منسقا عن المركز.