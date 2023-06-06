المخابرات الأردنية تحبط مخطط داعشي يستهدف مزارا شيعيا

كتب أحمد جمعة

أحبطت المخابرات العامة الأردنية، مخططاً إرهابياً، لعشريني "تكفيري"، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك، رميا بالرصاص، وذلك لدعم تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفق تقرير لصحيفة الرأي المحلية الأردنية – الثلاثاء - فإن العشريني، من مؤيدي التنظيم الإرهابي، والمعتنق لأفكاره ومعتقداته، ومن المروجين والداعمين لعملياته الإرهابية، وإنجازاته المزعومة، وهو من المتابعين لإصدارات ومنشورات التنظيم، والمروجين لها، بين أصدقائه، في محيطه وبيئته.

خلال عام 2021، حَسَمَ العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية، نصرةً وتأييداً ودعماً لـ"داعش"، سعياً وأملا منه، تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإخلال بالنظام العام، وثوابته وركائزه السائدة في الأردن، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر.

واختار الشاب العشريني سلاحا أوتوماتكيا، كأداة قتل في تنفيذ عمله الإرهابي، ضد أبناء الطائفة الشيعية، ضماناً لتحقيق أهدافه المتوخاة لديه، إذ عاين مداخل ومخارج المقام الموصوف، أكثر من مرة، وحدد أوقات حضور أبناء الطائفة الشيعية، لزيارة ذلك المقام.

في نهاية أغسطس 2021، ألقت المخابرات العامة الأردنية على الشاب العشريني، وذلك بعد انكشاف أمره، وورود معلومات بحقه، تفيد بتخطيطه للقيام بعمل إرهابي، ما حال دون تنفيذ تلك العملية ضد أبناء الطائفة الشيعية، وتمت إحالته وأوراقه التحقيقية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.

الأخير، أسند للشاب عشريني جنايتي التهديد بالقيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، بدورها، نظرت محكمة أمن الدولة الأردنية، في القضية، وجرمت العشريني بالتهمتين المسندتين له، وقضت بوضعه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات، ولكونه شابا في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة لإصلاح مسار حياته، مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، قررت تخفيض العقوبة، لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة أربع سنوات، والتمييز صادقت على هذا القرار.