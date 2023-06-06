السفير هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تطبيق فعلى للاستدامة

كتبت أسماء أمين

شارك السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية، في منتدى الاستدامة والأعمال الحكومية الذي نظمته جامعة الدول العربية في القاهرة نيابة عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي ومستقبل الدولة الإماراتية عهود الرومي وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والتجارية.

وخلال كلمته، استعرض السفير هشام بدر مدي ارتباط المبادرة الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكية بمفهوم الاستدامه من خلال المشروعات المقدمه حيث ان من ضمن معايير اختيار المشروعات المؤهلة والفائزة هو توافر بها عنصر الاستدامه وما يترتب عليه من عائد علي مستوي الفرد والبيئة، حيث توفر المبادرة فرصة للكسب علي مستوي الفرد بتحقيقه عائد ملموس من المشروع ومستوي الدوله بايجاد حلول بيئيه تحد من تغيرات المناخ.

وأعرب عن حرص المبادرة على نقل تجربتها للدول العربية، باعتبارها مبادرة غير مسبوقة عالميا تنفذ لاول مرة بالعالم بجميع المحافظات مشيرا إلى أن المبادرة حظيت بالثناء الدولي من المنظمات المؤسسات العالمية.

وأكد المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ان من اهم مكتسبات المبادرة هو الانتقال من المحلية الي الوطنية ثم إلي العالمية من خلال تقديمها لعدد 100 مليون مصري، بالاضافة اإلي تكوين قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية التي شاركت بالدورة الأولى من المبادرة وقدرتها على ربطها بالممولين والمستثمرين، مشيراً إلى أن قاعدة البيانات أنتجت خريطة تبين الموقع الجغرافي لكل مشروع وطبيعته، مما يسهل على المستثمر الوصول إلى المشروعات التي تلبي احتياجاته أو تقع ضمن دائرة اهتمامه.

كما أوضح السفير هشام بدر أن ألمبادرة في دورتها الثانيه تسعي لتعظيم الاستفادة من نتائج الدوره الاولي لتقديم مشروعات وحلول بمؤتمر المناخ 28 بدولة الامارات باعتبار أن مصر هي رئيس الكوب وسوف تسلمه الي الامارات بنوفمبر 2023.

والمبادرة تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة ، حيث تضم 6 فئات، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الناشئة وغير الربحية ومشروعات المرأة، مسلطا الضوء على تركيز المبادرة على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار بدر إلى أنه لتحقيق الاستدامة بنجاح، فإنه من المهم تحقيق الدخل من تحديات المناخ من خلال تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل، موضحا أن هذا كان من أهم مكتسبات الدورة الأولى من المبادرة.

بنهايه المؤتمر اجتمع المنسق الوطني للمبادرة مع عهود الرومي وزيرة الدوله للتطوير الحكومي والمستقبل بدوله الإمارات وتناولا أوجه التعاون في المجالات المختلفه وعرض المبادرة في مؤتمر المناخ 28 الذي يعقد بدولة الإمارات.