وذكرت السفارة- فى بيان، اليوم- أن شركة مصر للطيران أصبحت بذلك تشغل رحلات مباشرة من القاهرة لأربع مدن أمريكية هي: "نيويورك وواشنطن ولوس أنجلوس ونيوآرك".

وأضافت السفارة الأمريكية أن خط الطيران الجديد سيسهم فى تقوية العلاقات التجارية، ويسمح بزيادة عدد السياح الأمريكيين لمصر، كما سيساعد في سفر السياح والطلاب المصريين للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الطريق من مطار (نيوآرك) لـ (تايمز سكوير) يستغرق فقط 25 دقيقة بالقطار.