إزالة 113 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مراكز محافظة كفر الشيخ حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، وتمكنت الحملات من إزالة 113 حالة تعدي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 113 حالة تعدي، على مساحة 18 فدان و12قيراط، و10 أسهم، و 33053 متر، مؤكداً أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة ، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



استمرار ازالة التعديات



جانب من ازالة التعدات



جانب من ازالة التعديات بفوه



