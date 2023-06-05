وفاه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق

كتب وليد عبد السلام

توفى منذ قليل، الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 67 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتعرض الدكتور أحمد عماد الدين، لأزمة صحية استدعت نقله إلى إحدى مستشفيات مدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، حيث وافته المنية داخل المستشفى.