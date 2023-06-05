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وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:48 م
وفاة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الاسبق
كتب وليد عبد السلام

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توفى منذ قليل، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة الأسبق، عن عمر ناهز 67 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتعرض الدكتور أحمد عماد الدين، لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد مستشفيات مدينة نصر لإجراء عملية "قلب مفتوح"، حيث وافته المنية داخل المستشفى.

 

 


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