اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى: منظمة الفاو شريك استراتيجى فى العديد من الفعاليات الدولية

الإثنين، 05 يونيو 2023 10:25 ص
وزير الرى: منظمة الفاو شريك استراتيجى فى العديد من الفعاليات الدولية جانب من الاجتماع
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع دانيال جوستافسون الممثل الخاص للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ونصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والفاو فى مجال المياه، والتنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية المختلفة لوضع المياه على أجندة العمل المناخي العالمى .
 
وأشار الدكتور سويلم لما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات كبرى في مجال تحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحسين الأمن الغذائي و زيادة الانتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، مؤكداً على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية بأفريقيا .
 
وأوضح أن أحد المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حالياً هي مشروعات التوسع في نظم الرى الحديث طبقاً لدراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه مع مراعاة تأثير الرى الحديث على باقى عناصر المنظومة المائية ، مع التحول لنظم الرى الحديث بالأراضي  الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين كأولوية أولى ، مع السعي لتعزيز قدرات الوزارة في مجال مراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق "الاستشعار عن بعد" بما يُسهم فى تحسين الممارسات الزراعية وإدارة المياه بكفاءة .
 
وأشار الدكتور سويلم إلى أن منظمة الفاو تُعد شريكا استراتيجيا للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل إسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ، حيث استعرض الإجراءات التحضيرية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، مشيراً إلى أن الأسبوع أصبح علامة فارقة ومميزة في جدول الأعمال الدولي للمياه، كما أصبح الأسبوع منصة هامة لرفع صوت القارة الأفريقية على المستوى الدولى خاصة في مجالى المياه وتغير المناخ.
 
وأشار الدكتور سويلم لمجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية فى إدراج المياه في قلب العمل  المناخى العالمى، وهو ما تجلى خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر COP27، حيث تم ذكر المياه خلال قرارات المؤتمر لخمس مرات (للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ)، كما قامت مصر بإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه AWARe ، حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة لمنظمة الفاو لدعم هذه المبادرة والتي تهدف لتنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، والعمل على بناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة .
 
كما تعمل مصر على المستوى القاري - من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) - على تعزيز التعاون مع كافة الدول الأفريقية فى مجال المياه ، والخروج برسائل موحدة تعرض إحتياجات القارة الأفريقية فى كافة المحافل الدولية .

وزير الرى

اسبوع المياه

نهر النيل

الفاو



الموضوعات المتعلقة

توقيع ثلاث اتفاقيات بين وزارة الرى ومنظمة الفاو لدعم الأمن الغذائى والمياه

الخميس، 01 يونيو 2023 06:34 م

نجاح تجارب زراعة القمح بنظام الرى المطرى بالوادى الجديد وتحقيق إنتاجية 22 إردبا للفدان.. المحافظ يوجه بدعم تجارب الزراعة البحثية للقمح لزيادة إنتاجية المحصول بالتعاون مع منظمة الفاو وفقا لأحدث تقنيات الزراعة

السبت، 13 مايو 2023 01:00 م

مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية يشارك بورشة عمل بمقر منظمة الفاو بالقاهرة

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:28 م

وزير التعليم العالي يلتقى بممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"

الخميس، 13 أبريل 2023 04:19 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة