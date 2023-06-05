وأوضح أوستن - في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الهندى راجناث سينج، وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - أن "واشنطن لا تحاول إنشاء ناتو في منطقة الهندى والهادئ وتبذل الجهود لتفادي أي حوادث في تلك المنطقة، بل وستستمر بالعمل للوصول إلى منطقة هندي هادئ حرة ومفتوحة"، مؤكدا أن "الصين تمارس التنمر والإكراه في المنطقة".

وقال إن علاقات الثنائية بين واشنطن والهند مستمرة ومتواصلة النمو، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتعزيز التعاون والشراكة مع الهند، مضيفا أن "المحادثات بين الجانبين كانت بناءة"، لافتا "نحن ملتزمون بالتعاون في مجال التكنولوجيا مع الهند".

وأوضح أوستن: "وضعنا خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون في مجال الصناعة الدفاعية المشتركة مع الهند، ونحن ملتزمون بالاستثمارات في مجال تبادل التكنولوجيا والمعلومات مع الهند والتعاون البحري والفضائي".

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أنه "يجب على الديمقراطيات أن تجتمع مع بعضها لحماية الحريات الأساسية في العالم في ظل العدوان الروسي والصيني".

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي قد بدأ أمس زيارة للهند تستغرق يومين، يبحث خلالها سبل توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المرتقبة لواشنطن.

