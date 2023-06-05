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وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات

الإثنين، 05 يونيو 2023 01:00 م
وزير التعليم يصدر كتابا دوريا بمتابعة التزام المدارس الخاصة بالمصروفات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم 23 بتاريخ 5 يونيو 2023 بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
 
وأكد الكتاب الدورى على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية 420 لسنة 2014 و 422  لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
 
وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.
 
 

التربية والتعليم

مصروفات المدارس الخاصة

الكتاب الدورى رقم 23 بشأن مصروفات المدارس الخاصة

اخبار مصر

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