وزير الاتصالات يفتتح غدا المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في شرم الشيخ

شرم الشيخ هبة السيد

تستضيف مصر فعاليات المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات (GSR) التابع للاتحاد الدولى للاتصالات الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 حتى 8 يونيو، تحت عنوان "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"؛ وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويفتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا فاعليات المنتدى والذى يعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ ويناقش عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم؛ بحضور دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعدد من وزراء الاتصالات، ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم وكبير من الخبراء المتخصصين، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية، لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى بمشاركة واسعة هى الأكبر في حجم وعدد الحضور الذي تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد الدول المشاركة فى المنتدى.

ويعد المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات هو المحفل العالمى السنوى الذى يجمع بين منظمى الاتصالات لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحًا، ويستهدف تعزيز إقامة حوار عالمى حيوى بين منظمى الاتصالات ودوائر صناعة الاتصالات والمنظمين وواضعى السياسة وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.