وزيرة البيئة تتفقد اصطفاف معدات منظومة النظافة بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، اليوم بتفقد اصطفاف معدات وسيارات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

حيث كان في استقبالهم المحاسب حسام الدين امام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، حيث قام باستعراض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التى تم ضمها للشركة مؤخرا للعمل بمحافظة الإسكندرية وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة.

وتم استغراض المعدات التي تقترب من 600 معدة وسيارة، بتكلفة 280 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 4000 طن من المخلفات بشكل يومى فى فصل الشتاء، 5000 طن في فصل الصيف، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن في الأعياد والمواسم.