وزيرا الاتصالات والثقافة يبحثان مستجدات أعمال مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية

كتب: هبة السيد

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اجتماعا لمتابعة مستجدات أعمال مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية الذى يتم تنفيذه من خلال التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة لإتاحة كافة أنواع المحتوى الثقافى المصرى لمستخدمى الانترنت من أجل الحفاظ على الريادة الثقافية لمصر والحفاظ على تراثها، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكافة شعوب العالم.

شهد اللقاء تسليط الضوء على أبرز ما تم إنجازه فى مشروعات التعاون المشترك ومنها الانتهاء من تنفيذ اعمال رقمنة المحتوى الورقى المتاح من الهيئة المصرية العامة للكتاب بإجمالى 8461 كتاب و625 مجلة، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب. كذلك الانتهاء من تنفيذ اعمال رقمنة المحتوى الورقى المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالى 110 كتاب و17 عدد من مجلة الفن المعاصر و489 صور فوتوغرافية و1710 رسائل علمية، وتسليم نسخة مرقمنه كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون.

كما تم الانتهاء من تنفيذ اعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية بإجمالى (11,300) كتاب. وجارى العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا المصرية من حفلات مسجلة صوتية وفيديو وصورها المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، حيث تم الانتهاء من رقمنة 8000 ساعة صوت، وحاليا فى نطاق المراجعة والاستلام.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وعدد من الجهات فى تنفيذ مشروع لتوثيق التراث المصرى المسموع والمقروء البالغ الثراء والتنوع من حيث المحتوى والشكل للحفاظ عليه وإتاحته من خلال وسائل رقمية للباحثين والمهتمين بالثقافة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم بحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين الوزارتين فى عدد من المجالات التى تستهدف توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة مهام وزارة الثقافة والحفاظ على كنوزها الثقافية؛ ومنها مشروع لتوثيق الثروة الفنية لدى وزارة الثقافة من لوحات وإتاحتها للمهتمين بالفنون بشكل رقمى، وحفظ كنوز دار الوثائق، والاستفادة من مختلف التقنيات مثل الماسح الضوئى او التعرف الضوئى على النصوص؛ كذلك تم بحث إنشاء قصر ثقافة افتراضى لتمكين أصحاب المواهب ومهارات فى مختلف الفنون من عرض مواهبهم عبر هذه المنصة على غرار ما يحدث فى قصور الثقافة؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور عمرو طلعت، لاهتمامه الكبير بعمليات رقمنة وحفظ المنتج الثقافي، كونه يُمثل ثروة قومية، والتى تُجسد كذلك مدى التأثير الإيجابى للقوى الناعمة على مجتمعاتنا، مؤكدة أن وزارة الثقافة، تسعى جاهدة لتفعيل أوجه التعاون مع وزارة الاتصالات، فى مجالات حفظ وصون تراثنا رقمياً، والمساهمة فى إتاحة المنتج الثقافى رقمياً للجميع، ومواكبة لغة العصر، فضلاً عن تحقيق هذه الإتاحة لكافة شرائح الجمهور، كركن أساسى لتفعيل العدالة الثقافية التى تستهدف وزارة الثقافة تحقيقها.

وأكدت وزيرة الثقافة، التنسيق بين الوزارتين للوقوف على المراحل التى تم تنفيذها ببروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين عام ٢٠١٩، وكذلك المراحل المستقبلية المراد استكمالها، والتى لم يتسن تفعيلها بالبرتوكول، لتكون نواة رئيسة لبروتوكول تعاون جديد يتناسب مع مستهدفات بناء الجمهورية الجديدة، وحرص الدولة على حتمية تحقيق التحول الرقمى لمؤسساتنا ومنها المؤسسات الثقافية.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم توقيع بروتوكول بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة فى 2019 بشأن تنفيذ مشروع بوابة المحتوى الثقافى الرقمى المصرى.

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور هشام الديب رئيس محور التراث الرقمى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.