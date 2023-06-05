وزارة العمل :50 فرصة عمل لذوى همم.. و19 للشباب بشركات عالمية بالقاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن 50 فرصة عمل للعمل كموظفين خدمة عملاء"كول سنتر" (لذوي الهمم 5٪) وذلك للعمل بأكبر الشركات العالمية للتجارة الإلكترونية، وعدد 19 فرصة عمل شاغرة بشركة عالمية للسيارات للعمل في وظائف مهندسين وفنيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري مع إعطاء الاولوية لذوى الهمم لدمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك استيفاء نسبة ال 5 ٪ من إجمالى العاملين بتلك المنشآت من هذه الفئة.

وفي هذا السياق، اوضحت الوزارة في بيان لها انها تلقت تقريرا من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أشار فيه الي انه تم توفير فرص العمل لذوى الهمم بالشروط التاليه: مستوي اللغه من جيد الي جيد جدا، ويمكن استخدام الكمبيوتر. Screen/key board/ mouse andheadset

مع توفير مزايا متعددة للمعينين منها مرتب صافي يبدأ من 4900 جنيه الي 6300 جنيه، وساعات العمل 8 ساعات ويتخللها ساعه راحة، ويومين اجازه .متغيرين، ومكان العمل : التجمع الخامس - كايرو فيستيفال،. كما يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص مديرية عمل القاهرة َعنوانها ٢٧ شارع عين شمس - برج الفتح - حلمية الزيتون.

وأضاف مدير المديرية انه بالنسبة ل١٩ فرصة عمل للشباب فهي 5 مهندسين مبيعات معدات ثقيله ( الخبرة 5 سنوات ) ويشترط وجود سيارة، وعدد 4 مهندس صيانة معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات)، و5 مهندس استقبال (خبرة 5 سنوات) ويشترط فيها وجود رخصة قيادة، وعدد 5 فني ميكانيكا معدات ثقيلة (الخبرة 5 سنوات) كما يتم التقديم بمقر ديوان المديرية.