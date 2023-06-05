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وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 3.2 مليون طن حتى الآن

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:16 م
وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 3.2 مليون طن حتى الآن القمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، معلنة أنه تم استلام ما يقرب من 3.2 مليون طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى وحتى الآن.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.‎

 

كما تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

 


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