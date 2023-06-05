"هيئة السكة الحديد" تعلن تفاصيل حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك

كتب سيد الخلفاوى

تستعد هيئة السكة الحديد ، لاستقبال عيد الأضحى المبارك سيتم فتح الحجز على رحلات العيد ، قبل العيد بـ 14 يوما على موقع السكة الحديد وتطبيق الحجز الإلكترونى، وفقا لجداول التشغيل الحالية بداية من 15 يونيو 2023 القادم.

في حال الرغبة في السفر قبل العيد بـ 4 أيام، التواجد في المحطة يوم الأحد 11 يونيو 2023 لحجز تذكرتك يوم السبت 24 يونيو 2023.

في حال الرغبة في السفر قبل العيد بـ 3 أيام التواجد في المحطة بيوم الإثنين 12 يونيو 2023 لحجز ليوم الأحد 25 يونيو 2023.

في حال الرغبة في السفر قبل العيد بـ يومين التواجد في المحطة يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لحجز ليوم الإثنين 26 يونيو 2023.

حجز تذاكر يوم وفقة عرفات ستكون متاحه في المحطات يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 لحجز ليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

حجز أول أيام عيد الأضحى المبارك تكون متوفرة يوم الخميس 15 يونيو 2023 لحجز ليوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

ومن المقرر أن يتم تشغيل قطارات مخصوص وقطارات تالجو يوميا على خط الصعيد، بالإضافة إلى تشغيل قطارات خاصة مكيفة وقطارات درجة 3 مكيفة.

وأوضحت الهيئة طرق الحجز من خلال التطبيق، حيث يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام الموجودة بالتطبيق، ويتم الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز، ثم يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز، ثم يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له، و إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية، وفى النهاية يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة، مشيرة إلى أن التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.