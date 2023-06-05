اليوم السابع
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نيكي هايلي تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدي إلى "حرب عالمية"

الإثنين، 05 يونيو 2023 06:01 م
نيكي هايلي تحذر: خسارة أوكرانيا قد تؤدي إلى "حرب عالمية" نيكي هايلي
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حذرت المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الاثنين، من احتمال اندلاع حرب عالمية إذا انسحبت أوكرانيا من حربها ضد موسكو، ودعت الولايات المتحدة وحلفائها إلى مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات المناسبة في الصراع.

وقالت هايلي - في تصريحات لشبكة "سي سي إن" الأمريكية - : "الأمر أكبر من أوكرانيا، هذه حرب على الحرية، وهي حرب علينا الفوز بها"، مضيفة: "ما يجب أن نفهمه هو أن فوز أوكرانيا هو فوز لنا جميعًا".

وتابعت: "الكل يريد أن يعرف جيدًا كيف تنتهي هذه الحرب؟، سينتهي الأمر في يوم واحد إذا انسحبت روسيا. إذا انسحبت أوكرانيا، فإننا جميعًا ننظر إلى حرب عالمية".

 


نيكي هايلي

أوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

روسيا

الحرب العالمية



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