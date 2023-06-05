"مياه الشرب" تنظم حملة طرق الأبواب لاستطلاع آراء المواطنين فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

نظمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حملة لطرق الأبواب لبيان مدى تفاعل المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الشركة وسحب عينات من المياه لتحليلها وضمان مدى كفاءتها.

وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بعمل حملة طرق أبواب، واستطلاع رأي ميداني، وسحب عينات لمياه الشرب وتحليلها بقرى ظفر والبيضاء بتمي الأمديد، وذلك في إطار حرص الشركة على قياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة، خاصة بالقرى المنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية.

وقام فريق التوعية باستطلاع آراء 310 مواطنًا بشكل ميداني وتليفوني، وذلك لمعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية لديهم بالقرى، وحصر المشكلات الخاصة بهم لحلها، حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.