"مطار مرسى علم" يستقبل 10 رحلات سياحية من هولندا والتشيك وألمانيا وبلجيكا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، اليوم الإثنين 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر وصول 4 رحلات من إيطاليا و2 من التشيك ورحلتين من ألمانيا ورحلة من هولندا.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.