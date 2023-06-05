اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحادث حافلة فى كوبا

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:15 م
مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحادث حافلة فى كوبا حافلة فى كوبا
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الكوبية عن مصرع 4 أشخاص وإصابة حوالى 30 آخرين منهم 3 أطفال،  فى حادث حافلة على طريق هافانا ميلينا السريع فى كوبا، بعد أن انقلبت حافلة تابعة لشركة الحافلات الوطنية الكوبية، حسبما قالت قناة "تيلى موندو" الكوبية.

وأعرب رئيس كوبا ، ميجيل دياز كانيل، عن أسفه على الخسائر البشرية في الحادث، وأوضح الرئيس في حسابه على تويتر أنه يشارك أهالي وأصدقاء الضحايا في ألمهم.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحافلة سافرت من ميناء باتابانو إلى محطة الحافلات الوطنية فى هافانا، وكانت الحافلة تقل مسافرين من جزيرة لا خوفينتود، وكان على متنها وقت وقوع الحادث 42 راكبا.

وأضافت أن سلطات وزارة الصحة أكدت أن الاصابات يتلقون العلاج في مستشفيات كاليكستو جارسيا وميجيل إنريكيز، منهم ثلاثة أطفال يعانون من إصابات طفيفة في مستشفى الأطفال مارياناو خوان مانويل ماركيز.


كوبا

هافانا

رئيس كوبا

حادث

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

الغلاء فى أمريكا اللاتينية يثير الجدل.. ارتفاع أسعار الجبن فى فنزويلا والبنزين فى كولومبيا.. سعر الدجاج واللحوم فى كوبا يقترب من الذهب.. زيادة ثمن البيضة فى المكسيك 16.4٪.. ودول تتخلص من الدولرة

الأحد، 04 يونيو 2023 03:00 ص

وفاة أكبر معمرة فى كوبا عن عمر يناهز 115 عامًا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:01 م

روسيا تعتزم زيادة الرحلات الجوية المباشرة إلى كوبا اعتبارا من نهاية مايو الجارى

الخميس، 18 مايو 2023 11:00 م

وزير الخارجية التونسى يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع كوبا

السبت، 13 مايو 2023 03:00 ص

فوضى فى كوبا مع احتجاجات واسعة وانقطاع خدمة الإنترنت.. فيديو

الإثنين، 08 مايو 2023 01:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة