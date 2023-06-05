مصرع 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين بحادث حافلة فى كوبا

كتبت فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الكوبية عن مصرع 4 أشخاص وإصابة حوالى 30 آخرين منهم 3 أطفال، فى حادث حافلة على طريق هافانا ميلينا السريع فى كوبا، بعد أن انقلبت حافلة تابعة لشركة الحافلات الوطنية الكوبية، حسبما قالت قناة "تيلى موندو" الكوبية.

وأعرب رئيس كوبا ، ميجيل دياز كانيل، عن أسفه على الخسائر البشرية في الحادث، وأوضح الرئيس في حسابه على تويتر أنه يشارك أهالي وأصدقاء الضحايا في ألمهم.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحافلة سافرت من ميناء باتابانو إلى محطة الحافلات الوطنية فى هافانا، وكانت الحافلة تقل مسافرين من جزيرة لا خوفينتود، وكان على متنها وقت وقوع الحادث 42 راكبا.

وأضافت أن سلطات وزارة الصحة أكدت أن الاصابات يتلقون العلاج في مستشفيات كاليكستو جارسيا وميجيل إنريكيز، منهم ثلاثة أطفال يعانون من إصابات طفيفة في مستشفى الأطفال مارياناو خوان مانويل ماركيز.