مصارعة الثيران تثير الجدل مجددا فى بيرو بعد التسبب فى إصابة 11 شخصا.. فيديو

فاطمة شوقى

أثار مهرجان مصارعة الثيران الجدل مجددا فى بيرو بعد أن تسبب فى إصابة 11 شخصا خلال اليومين الأوليين من مهرجان مصارعة الثيران التقليدى، المعروف باسم "توروتشوتاى" او "جالا تورو"، والذى يقام سنويا فى منطقة هوانكافيليكا فى بيرو خلال مايو.

وخلال الاحتفال ، يتجمع المقيمون والزائرون بينما يواجه بعض الحاضرين الحيوانات ، ويشجعونها على مطاردتهم.

وينقسم مواطنو بيرو حول مصارعة الثيران فى البلاد ، حيث يؤيد البعض استمرار هذه الرياضة للاستمتاع كما انها تعتبر تقليد مهم للبلاد بينما يرفضها البعض الاخر خاصة من منظمات حقوق الحيوان والانسان ، حيث يروا انها تلحق اضرار واسعة بالحيوانات كما انها تؤدى الى اصابة ووفاة عدد من الأشخاص سنويا.

وكانت بيرو الغت مصارعة الثيران فى عامى 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا والتى كانت سابقة منذ عام 1946.

وتعتبر ساحة اتشو فى ليما ، هى الساحة الشهيرة، وهي واحدة من الأقدم في العالم شيدت عام 1766، تضم 14 ألف مقعد.

وصلت مصارعة الثيران الدموية إلى أمريكا مع الغزاة الإسبان في القرن الـ16، وتحظى بشعبية كبيرة في البيرو التي تضم ساحات مخصصة لهذه الرياضة.

وأوضح رافاييل بوجا مربي الثيران ومصارعها السابق إنه في كل أنحاء البلاد تقام حوالي 700 جولة مصارعة ثيران في السنة ويقتل حوالي 2500 ثور.