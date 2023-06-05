اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 يونيو 2023 01:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصارعة الثيران تثير الجدل مجددا فى بيرو بعد التسبب فى إصابة 11 شخصا.. فيديو

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:32 م
مصارعة الثيران تثير الجدل مجددا فى بيرو بعد التسبب فى إصابة 11 شخصا.. فيديو مصارعة الثيران
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار مهرجان مصارعة الثيران الجدل مجددا فى بيرو بعد أن تسبب فى إصابة 11 شخصا خلال اليومين الأوليين من مهرجان مصارعة الثيران التقليدى، المعروف باسم "توروتشوتاى" او "جالا تورو"، والذى يقام سنويا فى منطقة هوانكافيليكا فى بيرو خلال مايو.

وخلال الاحتفال ، يتجمع المقيمون والزائرون بينما يواجه بعض الحاضرين الحيوانات ، ويشجعونها على مطاردتهم.

وينقسم مواطنو بيرو حول مصارعة الثيران فى البلاد ، حيث يؤيد البعض استمرار هذه الرياضة للاستمتاع كما انها تعتبر تقليد مهم للبلاد بينما يرفضها البعض الاخر خاصة من منظمات حقوق الحيوان والانسان ، حيث يروا انها تلحق اضرار واسعة بالحيوانات كما انها تؤدى الى اصابة ووفاة عدد من الأشخاص سنويا.

وكانت بيرو الغت مصارعة الثيران فى عامى 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا والتى كانت سابقة منذ عام 1946.

وتعتبر ساحة اتشو فى ليما ، هى الساحة الشهيرة، وهي واحدة من الأقدم في العالم شيدت عام 1766، تضم 14 ألف مقعد.

وصلت مصارعة الثيران الدموية إلى أمريكا مع الغزاة الإسبان في القرن الـ16، وتحظى بشعبية كبيرة في البيرو التي تضم ساحات مخصصة لهذه الرياضة.

وأوضح رافاييل بوجا مربي الثيران ومصارعها السابق إنه في كل أنحاء البلاد تقام حوالي 700 جولة مصارعة ثيران في السنة ويقتل حوالي 2500 ثور.


مصارعة الثيران

بيرو

الثيران

امريكا اللاتينية

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة

مواجهات ومغامرات.. فعاليات مصارعة الثيران فى إسبانيا

الأحد، 14 مايو 2023 12:00 ص

مغامرات مصارعة الثيران بالمكسيك

السبت، 22 أبريل 2023 12:00 ص

مغامرات مصارعة الثيران فى كرنفال كولومبيا

الجمعة، 06 يناير 2023 12:00 ص

مناهضو مصارعة الثيران ينددون بنفوق 5 ثيران خلال نقلهم من إسبانيا إلى بيرو

الأحد، 27 نوفمبر 2022 10:06 ص

كارثة ملعب إندونيسيا ليست الأولى.. حوادث تدافع خلفت آلاف الضحايا حول العالم.. حفل موسيقى ينتهى بمأساة فى أمريكا.. انهيار مدرج مصارعة ثيران يكبد كولومبيا 200 قتيل.. ومباراة جواتيمالا وكوستاريكا تنتهى بكارثة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة