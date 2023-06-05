مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تفقد الدكتور أحمد بيومى ، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية ، اليوم الإثنين، لجنة معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى التابعة لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية ورافقة فضيلته خلال الزيارة الدكتورة شيماء حسين عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبها لجنة معهد بنين الإسماعيلية وبنين آل نوح النموذجى القسم العلمى فقط، أثناء أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة القرآن الكريم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.

واطمأن رئيس المنطقة الأزهرية، على الطلاب منذ دخولهم اللجان واستلام أوراق الإجابة وكتابة بياناتهم عليها، مؤكدا على وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، و اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار، وحرص الدكتور أحمد بيومى على تفقد العيادة الصحية داخل اللجنة، والاطمئنان على جاهزيتها واستعداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.





