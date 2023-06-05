مدير عام الطب بمحافظة كفر الشيخ: تشكيل لجنة للتقصي عن وجود ثعبان بقرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد بشارة، مدير عام الطب بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى رصد عدد من المنشورات بعزبة السلقا التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الماضية، وذلك داخل جمعية زراعية تابعة لمديرية الطب البيطري، ليجري بعدها تشكيل لجنة للتقصي للتعامل مع الأمر، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكذلك الدفاع المدني والوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

وأضاف بشار، أنه منذ يوم الجمعة الماضية، ولجان التقصي تجوب القرية، حيث لم يجرِ رصد أي ثعابين حيث جرى سؤال أهالي المنطقة وكذلك الفلاحين المجاورين للجمعية الزراعية المشار إليها والجميع أكد عدم رؤية هذا الثعبان، وأنهم تابعوا ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم يره أحد فعليا، مؤكدًا أنه من الصعب للغاية وجود ثعبان بمثل هذا الحجم بمحافظة كفر الشيخ، لأنه يحتاج لمساحة كبيرة للغاية من أجل العيش فيها.

واستكمل بشارة أن لجان التقصي نصبت أفخاخًا ومواد كيميائية من أجل التخلص منه حال ظهوره، وكذلك الأعمال اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ليس بها أي أثر لجحور ثعبان بهذا الحجم، وكذلك قامت مديرية الزراعة والدفاع المدني بالأعمال الخاصة بهم ولكن لم ترصد أي جهة مثل هذا الأمر، مؤكدًا أن لجان التقصي هي الأخري أجرت استطلاعًا لرأي أهالي المنطقة لمعرفة التفاصيل كاملة، وما إذا كان قد جرى رؤيته بالفعل من عدمه، مشيرًا إلى أن لجان التقصي مستمرة في عملها لحين التأكد بشكل قاطع بعدم وجود ثعابين في المنطقة حتي لا تمثل أي خطورة على المواطنين.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قد تداولوا منشورات تفيد بوجود ثعبان كبير حجم يبلغ طوله أكثر من 15 مترًا يظهر بعزبة السلقا التابعة لقرية أبو دراز بمركز فوه.