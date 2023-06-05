مدير تعليم الوادى الجديد يشهد انطلاق البرنامج التدريبى لصناعة الحرير الطبيعى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لناقلى الخبرة والمنتفعين ومعلمى وطلاب التعليم الزراعى والمنفذ بالتعاون والتنسيق بين محافظة الوادى الجديد ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو فى مصر)، بحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمديرية والدكتور ياسر محمود رئيس مركز بلاط والدكتور أحمد دياب بكلية الزراعة والمهندس محمد عبد الوهاب مستشار المحافظ للصوب الزراعية وإنتاج الحرير ومحمد طنطاوى مدير إدارة بلاط التعليمية.

يستهدف البرنامج ناقلى الخبرة والمنتفعين والمعلمين من ذوى الخبرات وطلاب مدرستى موط وبلاط الزراعية، بهدف الإستفادة من الخبرات الخاصة بإحياء صناعة الحرير الطبيعى كأحد آليات التنمية الزراعية فضلا عن نشر الوعى الثقافى حول إنتاج الحرير الطبيعى والتوسع فى المشاتل وزراعة التوت تربية دودة القز وخاصة فى المناطق الجديدة الصحراوية، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي واحد اهم المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة.