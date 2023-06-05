مديرية العمل ببني سويف تعلن عن توافر وظيفة عمال تعبئة بمصنع كيماويات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل عمال تعبئة للعمل فى إحدى مصانع الكيماويات، وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر 4 فرص عمل للعمل بوظيفة عمال تعبئة و4 فرص عمل للعمل كعمال بإحدى مصانع الكيماويات.
وكانت وزارة العمل أعلنت في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.
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