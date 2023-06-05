مديرية العمل ببني سويف تعلن عن توافر وظيفة عمال تعبئة بمصنع كيماويات

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل عمال تعبئة للعمل فى إحدى مصانع الكيماويات، وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر 4 فرص عمل للعمل بوظيفة عمال تعبئة و4 فرص عمل للعمل كعمال بإحدى مصانع الكيماويات.