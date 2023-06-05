محافظ مطروح: 2.8 مليون جنيه إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال 6 أشهر

كتب -أحمد الزغبي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار مد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والتيسير عليهم ومراعاة الحالة الإنسانية والصحية، مع تقديم الخدمات المناسبة لهم، مشيرًا إلى أنه خلال 6 أشهر الماضية، تم صرف إعانات ومساعدات بإجمالي مبلغ 2.8 مليون جنيه، كمساعدات للمواطنين من غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية من أصحاب الحالات الإنسانية والصحية والمعيشية الصعبة بلغ عددهم 52.984 ألف حالة من المواطنين تنوعت الحالات ما بين علاج على نفقة المحافظة، ومساعدات علاج شهري، ومساعدات عينية، وإعانات مادية للفئات الأولى بالرعاية وغيرها من الإعانات والمساعدات وذلك بعد التأكد من حالاتهم وإجراء البحوث الإجتماعية والمعاينات على الطبيعة، للتأكد من أحقيتهم ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشار محافظ مطروح إلى الحرص على المتابعة اليومية لكل شكاوى المواطنين، والعمل على تلبيتها في ضوء الإمكانيات المتاحة ومد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم، وذلك في إطار ما تبذله الدولة من جهود للتخفيف من أعباء المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد استمرار جهود المحافظة، في مساندة الفئات الغير القادرين من أبناء المحافظة، خاصة الحالات الإنسانية الملحة مع الترحيب وتثمين كل مشاركات مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع جهود المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.