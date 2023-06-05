محافظ كفر الشيخ يوجه بتلقى طلبات الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة وفق الشروط المقررة

كفر الشيخ محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتيسير أعمال لجنة تلقي الاعتذار عن أعمال الثانوية العامة، وتيسر استقبال الراغبين في الإعتذار، لتلقي طلبات، بناء على التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم، باشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة، غداً الثلاثاء 6 يونيو وحتى الخميس 8 يونيو، بمدرسة الشهيد حمدى ابراهيم الاعدادية بنين بمدينة كفر الشيخ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً.

وحدّدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 11 حالة قبول الاعتذارات، أنّ يكون محروماً من أعمال الامتحانات، أنّ يكون حاصلاً على قومسيون طبي حديث، وأنّ يكون محالاً للمحكمة التأديبية، وأنّ يكون ممن يعمل جزءا من الوقت، وأنّ يكون ممن يعمل بنسبة عجز 5%.، وأنّ يكون لم يمر عام على وفاة أحد الزوجين، وأنّ يكون أحد الزوجين مسافراً، وأنّ يكون الزوج يعمل بمنطقة نائية، وأنّ يكون قائماً بإجازة بدون مرتب، وندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات، وجود طفل رضيع أو من ذوي الهمم.

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يبلغ 25 ألفا و202 طالب وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي 6 آلاف و 462 طالباً وطالبة، وشعبة علمي علوم 16 ألفاً و920 طالباً وطالبة، بشعبة علمي رياضة 1920 طالباً وطالبة.

ومن المقرر، أنّ ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022 - 2023، على مستوى الجمهورية، يوم الاثنين 12 يونيو المقبل ويستمر حتى الخميس 13 يوليو 2023.