محافظ كفر الشيخ يناقش الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذ المشروعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذى الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من الانتهاء من أعمال الرصف والانتهاء منها قبل انتهاء السنة المالية، إضافة لأعمال التطوير التي تتم بمصيف بلطيم من أعمال رصف وتجميل مداخل ومخارج المصيف، والأعمال الجارية لتقديم الخدمات المتعددة بشواطئ المصيف، لتسهيل وصول المصطافين للشواطئ، موجها بضرورة الاستفادة من قيمة المبالغ المحصلة عن أعمال رد الشىء لأصله، الإنتهاء من إصلاح تلك المناطق التي شهدت توصيل مرافق.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بمراعاة إدراج مكانس كنس أتربة ،وكساحة وجليدر لكل مركز من مراكز المحافظة، لرفع منظومة النظافة العامة، إضافة رفع كفاءة الانارة، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمحافظة كفر الشيخ.

وخلال الاجتماع تابع محافظ كفر الشيخ، مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع «المحافظ» كذلك على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقى بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات الكهرباء والرصف والكبارى وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب.

كما وجه بعمل بصيانة الطرق المنهارة، بالمراكز التي تم إدراجها ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة،" كفر الشيخ، سيدى سالم، دسوق، الحامول"، لحين الانتهاء من المرافق" كهرباء، صرف صحي، غاز، مدارس، كباري، تبطين، ومشروعات خدمية ب12 قطاع خدمي"