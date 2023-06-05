محافظ قنا يترأس اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماع اللجنة العليا لاختيار المتقدمين للوظائف القيادية، والتي ضمت في عضويتها كل من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية ، مدير ادارة الموارد البشرية.

أوضح محافظ قنا، أن اللجنة اجتمعت لتقييم أداء كل من مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة ومدير عام إدارة قنا التعليمية، عن فترة ولايتهما المنقضية، مدى أحقيتهما في تجديد الثقة في كل منهما للاستمرار في شغل المنصب لفترة جديدة ، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة أشادوا بأدائهما وجهودهما، وتم الاتفاق على تجديد الثقة في كل منهما.

وأضاف الداودي، أن المحافظة تسعى دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.