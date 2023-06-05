محافظ قنا: انتهاء أعمال كوبرى الرياح خلال 3 أشهر بتكلفة 130 مليون جنيه

عقد اللواء أشرف الدوادى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدينة قنا، وذلك لتحديد الجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد حسين، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكبارى المنطقة الثامنة، والمهندس حماده ياسين، المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمرانى، والمهندس محمد إسماعيل، مدير عام مديرية المساحة بقنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، والنائب محمد الجبلاوى، والنائب محمد طايع عضوا مجلس النواب.

قال محافظ قنا إن مشروع إنشاء كوبرى الرياح يجرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات.

واضاف الداودى، أن إنشاء الكوبرى يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وحضارى تلبية لاحتياجات مواطنى المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، حيث يسهم الكوبرى فى تحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات وتوفير الوقت والجهود على السائقين، والقضاء على الاختناقات المرورية، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ الكوبرى خلال ثلاثة أشهر.