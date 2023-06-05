اليوم السابع
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بحضور الفنان فتوح أحمد..

محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبو زيد" بالصوامعة.. صور

الإثنين، 05 يونيو 2023 03:36 م
محافظ سوهاج ومدير الأمن يشهدان صلح "آل سند" و"آل أبو زيد" بالصوامعة.. صور صلح "آل سند" و "آل أبو زيد" بالصوامعة
سوهاج محمود مقبول

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شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التى تمت بقرية "الصوامعة شرق" بمركز أخميم، بين "آل سند" من عائلة المراعى، و"آل أبو زيد " من عائلة أبو عوف.

حضر مراسم الصلح أيضا اللواء مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفى، والنائب محمد لبيب، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، والفنان فتوح أحمد، وممثلى الأزهر والأوقاف والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم.

 ووجه "الفقي" خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفى المصالحة على موقفهم الواعى، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم فى إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وتمت مراسم الصلح بين الطرفين بأداء قسم الصلح، وسط فرحة من الأهالى والحضور جميعا.

الاهالى بالصلح
الاهالى بالصلح

 

الأهالى يلتقطون الصر مع الفنان فتوح احمد بجلسة الصلح
الأهالى يلتقطون الصر مع الفنان فتوح احمد بجلسة الصلح

 

الحضور اليوم بجلسة الصلح
الحضور اليوم بجلسة الصلح

 

الفنان فتوح احمد بجلسة الصلح
الفنان فتوح احمد بجلسة الصلح

 

الفنان فتوح احمد بمنصة الصلح
الفنان فتوح احمد بمنصة الصلح

 

الفنان فتوح احمد يصافح المشاركين بالصلح
الفنان فتوح احمد يصافح المشاركين بالصلح

 

اللمحافظ والمدير وصولا لصلح
اللمحافظ والمدير وصولا لصلح

 

جانب من اصلح
جانب من اصلح

 

رجال الازهر والاوقاف بالصلح
رجال الازهر والاوقاف بالصلح

 

محافظ سوهاج ومدير الأمن بالصللح
محافظ سوهاج ومدير الأمن بالصللح

 

وقائع الصلح اليوم
وقائع الصلح اليوم

 


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