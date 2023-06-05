محافظ بورسعيد يناقش مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء آليات إقامة أحد المشاريع

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، اللواء وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بديوان عام المحافظة، مع الوفد المرافق من الهيئة، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية والتنسيقية للتعاون مع الهيئة والبدء في إقامة وحدات سكنية لمستحقي مشروع التعاوني بجنوب بورسعيد، وذلك بعد التصديق على تخصيص 17 فدانا بالحي الإماراتي بجانب منطقة مساكن محمد مهران للبدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، خلال فعاليات المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد أمس.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البشره، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والمهندسة نيرمين نشأت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

واستعرض المحافظ، مع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان كافة الإجراءات والخطوات التنسيقية اللازمة لسرعة البدء في بناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني، مؤكدا أن هناك جهود متواصلة لتذليل أي معوقات تواجه مشروعات الإسكان بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ، إلى أن بورسعيد شهدت كم هائل من الوحدات السكنية على مدار السنوات السابقة، سواء مشروعات إسكان اجتماعي للشباب أو مشروعات بديل العشوائيات، ويتم تنفيذ مشروعات الإسكان على أعلى مستوى بما يليق بابناء محافظة بورسعيد.

وقال المحافظ، إن أرض المشروع بجانب محمد مهران بالحي الإماراتي، تعد ذات قيمة عالية جدا، حيث أنها شاملة الخدمات بالاضافة لقربها من المنطقة الصناعية ومدخل بورسعيد الجنوبي، وبحيرة المنزلة و تواجد شبكة طرق على أعلى مستوى لخدمة المنطقة، بالإضافة لقربها أيضا من محور 30 يونيو، منوها أنه تم عرض 3 مقترحات على مستحقي المشروع التعاوني تمثلت في المشروع الاستثماري بشرق بورفؤاد، ومشروع " الأمل والنورس "، ومؤخرا مشروع جنوب بورسعيد بالحي الإماراتي، من أجل التوصل لحلول مرضية لأبناءنا مستحقي مشروع التعاوني.

كما استعرضت المهندسة نيرمين نشأت مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني شرحا تفصيليا حول مخطط أرض المشروع والمناطق الخدمية والسكنية المحيطة بها، فضلا عن عرض فيلم تسجيلي حول مجمل أنجازات محافظة بورسعيد.

وقال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم زيارة الأرض ميدانيا، لعمل دراسة لطبيعة التربة، والبدء في أعمال الرفع المساحي بالمنطقة والتي تستغرق بحد اقصى 3 أشهر، ثم موافاة المحافظة بالنتائج مع تحديد المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الزيارة جاءت لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالبدء في المشروع من اليوم، لسرعة انجاز العمل في المشروع.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بجولة ميداينة لتفقد الأرض المخصصة لمشروع التعاوني بمنطقة محمد مهران بجنوب بورسعيد، فضلاً عن افتتاح فرع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ببورسعيد.