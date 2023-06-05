محافظ بورسعيد: تنظيم لجنة للمرور على لجان الثانوية العامة للتأكد من جاهزيتها

بورسعيد ــ محمد فرج

ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وأحمد والي وكيل مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام، موجها بتنظيم لجان من الحوكمة للمرور على اللجان والتأكد من جاهزيتها، ومتابعة المدارس خلال سير وانتظام الامتحانات.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتعاون رؤساء الأحياء مع كل الجهات في تجهيز اللجان والاستراحات على أعلى مستوى. وأكد على ضرورة توفير مبردات مياه لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكل اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة، فضلا عن ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الصحية، وتوفير طبيب داخل كل لجنة،وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، وسيارة مطافئ خارج اللجنة خلال فترة الامتحانات.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولاً بأول، منذ وصول أسئلة الامتحانات، وخلال توزيعها، وخلال أداء الطلاب. للامتحانات.

ومن جانبه، أكد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين في المدارس التي بها لجان الامتحانات، حيث أنهت مديرية التربية والتعليم الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

ووجه المحافظ بالتأكيد على هيئة الكهرباء لضمان عدم انقطاع الكهرباء بلجان الامتحانات، ومراكز توزيع الأسئلة، وأيضا التنسيق مع مديرية التموين لتوفير الوقود اللازم لخطوط سير سيارات نقل الامتحانات، وأوراق الإجابة، والخبز المدعم للمنتدبين لأعمال الامتحانات.

وأضاف أنه جرى تجهيز استراحات لاستقبال العاملين بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، وفي المناطق المحيطة بالمدارس التي تجري بها الامتحانات.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية توفير المناخ الملائم الذي يضمن سير وانتظام الامتحانات في هدوء و يوفر سبل الراحة الكاملة للطلاب.